هناء السيد



اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في العاصمة القاهرة أمس الى رئيس مجلس النواب المصري المستشار د.حنفي جبالي وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي.



وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق وخصوصية العلاقة التاريخية بين الكويت ومصر وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في كل المجالات لاسيما بالجانب البرلماني.



كما بحث اللقاء تنسيق المواقف بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس النواب المصري في كل المحافل الاقليمية والدولية بما يصب في صالح البلدين والشعبين والقضايا العربية والاسلامية.



وحضر اللقاء وكيل الشعبة البرلمانية النائب د. عبيد الوسمي.