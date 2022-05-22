قال تقرير الشال الأسبوعي إن سوق العقار في أبريل 2022 شهد ارتفاعا في السيولة مقارنة بسيولة مارس 2022، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر أبريل نحو 419 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 12.7% عن مستوى سيولة شهر مارس 2022 البالغة نحو 371.9 مليون دينار، وكذلك أعلى بما نسبته 55.5% مقارنة مع سيولة أبريل 2021 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 269.4 مليون دينار.



وأضاف التقرير أن تداولات أبريل ارتفعت ما بين نحو 393.6 مليون دينار عقودا، ونحو 25.3 مليون دينار. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 496 صفقة، توزعت ما بين 487 عقدا و9 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 214 صفقة وممثلة بنحو 43.1% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 75 صفقة وتمثل نحو 15.1%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 43 صفقة ممثلة بنحو 8.7%، لافتا قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 170.5 مليون دينار منخفضة بنحو -27.7% مقارنة مع مارس 2022، عندما بلغت نحو 235.9 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 40.7% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 63.4% في مارس 2022.



وأوضح التقرير أن المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 229.6 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل 2022 أدنى بما نسبته -25.7% مقارنة بالمعدل، وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 339 صفقة مقارنة بـ 552 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 503 آلاف دينار مقارنة بنحو 427 ألف دينار في مارس 2022، أي بارتفاع بحدود 17.7%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 85.2 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -26.4% مقارنة بالشهر السابق (مارس 2022) حين بلغت نحو 115.8 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 20.3% مقارنة بما نسبته 31.1% في مارس 2022، وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 78.5 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أعلى بما نسبته 8.5% مقارنة بمعدل 12 شهرا.

وانخفض عدد صفقاته إلى 107 صفقات مقارنة بـ 127 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 796 ألف دينار مقارنة بنحو 911 ألف دينار في مارس 2022، أي بانخفاض بحدود -12.7%.



وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 161.3 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 775.4% مقارنة مع مارس حين بلغت نحو 18.4 مليون دينار، وارتفعت مساهمته في قيمة التداولات العقارية إلى نحو 38.5% مقارنة بما نسبته 5% لمارس.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 31.3 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات شهر أبريل أعلى بنحو 415.7% عن متوسط آخر 12 شهرا، وبلغ عدد صفقاته 49 صفقة مقابل 6 صفقات لشهر مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لشهر أبريل نحو 3.29 ملايين دينار مقارنة بمعدل مارس والبالغ نحو 3.07 ملايين دينار، أي بارتفاع بحدود 7.2%، كما تمت صفقة واحدة لنشاط المخازن بقيمة 2 مليون دينار خلال أبريل، مقارنة بصفقة واحدة لشهر مارس بقيمة 1.85 مليون دينار.



وعند مقارنة إجمالي تداولات شهر أبريل بمثيلتها للشهر نفسه من السنة الفائتة (أبريل 2021) نلاحظ أنها حققت ارتفاعا من نحو 269.4 مليون دينار كويتي إلى نحو 419 مليون دينار، أي بما نسبته 55.5% كما أسلفنا، وشمل الارتفاع سيولة النشاط التجاري بنسبة 1243.5% وسيولة نشاط السكن الاستثماري بنسبة 116.4%، بينما انخفضت سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -21.8%.