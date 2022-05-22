المسلم: سجل حافل لـ «بيتك» في مجال التدريب وتطوير المواهب بالشكل الأمثل



دشن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، برنامجا تدريبيا شاملا للمعينين الجدد من الشباب الكويتي في إطار حرص البنك على استقطاب المواهب الوطنية وتدريبها وتأهيلها وفق أعلى مستويات الجودة بما ينعكس على تقديم خدمة متميزة للعميل.



وصرح المدير التنفيذي لإدارة المواهب في «بيتك» محمد المسلم، بأن البرنامج يستمر لمدة شهر، يتم من خلاله تأهيل المتدربين على المنتجات المصرفية من حسابات، بطاقات، ودائع، وخدمات مصرفية رقمية.

كما يتم تقديم مفهوم فلسفة الصيرفة الإسلامية، والتكييف الشرعي للمنتجات المصرفية، وباقة متنوعة من ورش العمل المتعلقة بأساسيات جودة خدمة العملاء.



وأوضح أن البرنامج التدريبي يسهم في تأسيس المواهب بالشكل الأمثل بما يتوافق مع أسس ومعايير «بيتك» مع العلم بأن البرنامج التدريبي يقدم بنسبة 95% من قبل المدربين الداخليين، حيث يفتخر «بيتك» بوجود مدربين مؤهلين ومعتمدين من ذوي الخبرات المصرفية الرفيعة في مجال عملهم وذلك لتدريب المعينين الجدد في الخدمات المصرفية.



ويشمل البرنامج اختبارات متنوعة ضمن إطار سياسة رفع كفاءة الموظفين وصقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم، والمساهمة في إثراء المعرفة المصرفية لديهم من خلال وضعهم على الطريق الصحيح للقيام بمهامهم على أكمل وجه في خدمة العملاء باستخدام أحدث الأدوات التقنية والبرامج المتوافقة مع المعايير العالمية للتكنولوجيا المصرفية، بما يسهم في رفع مؤشرات الأداء وتحسين الكفاءة.

وختم المسلم بأن «بيتك» يولي اهتماما وحرصا على تأهيل موارده البشرية من خلال البرامج التدريبية بمختلف المجالات لتقديم افضل الحلول لتطوير الأداء في «بيتك».