

اختتمت أعمال الدورة السابعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني التي عقدت في العاصمة المغربية (الرباط) بمشاركة الكويت بوفد رسمي برئاسة رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح وبحضور مسؤولي ورؤساء الطيران المدني والنقل الجوي في الدولة العربية.



وأكد رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي الصباح في تصريح صحافي عقب اختتام اجتماعات الجمعية العامة، أن مشاركة الكويت تأتي انطلاقا من إيمانها بتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل التعاون بين الدول الأعضاء في شتى المجالات ولاسيما في كل ما يتعلق بجوانب الطيران المدني والنقل الجوي في المنطقة العربية بشكل خاص ومع المنظمات الدولية المتخصصة بشكل عام.



وقال الشيخ عبدالله العلي إن الكويت كانت وما زالت لها إسهامات واضحة خلال مسيرة عمل المنظمة العربية للطيران المدني التابعة للأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تبوأت الكويت من العام 2018 ولغاية العام 2021 رئاسة الجمعية العامة وتتبوأ حاليا منصب نائب الرئيس للمكتب التنفيذي للمنظمة، مشيرا الى أن الكويت تتطلع لمزيد من التعاون وسوف يستمر الدعم لهذه المنظمة الفنية المتخصصة التي حققت مفهوم الشراكة العربية والتعاون في قطاع النقل الجوي.



وذكر رئيس الطيران المدني أن هذا الاجتماع يأتي بعد انحسار جائحة كوفيد 19 وتحسن أوضاع قطاع الطيران المدني وتزايد الطلب على السفر في مختلف دول العالم، مشيرا الى انه من المتوقع أن ترتفع وتيرة التعافي خلال موسم الصيف المقبل.



وأشار الشيخ عبدالله العلي الصباح الى أن اجتماعات الجمعية العامة ناقشت عددا من المواضيع أبرزها التعامل مع تأثيرات تداعيات جائحة كوفيد 19 وكيفية التعامل مع حالة التعافي الحالية لتعزيز دور هيئات الطيران المدني والشركات الوطنية الناقلة في الوطن العربي والتغلب على التحديات المقبلة في الأسواق العالمية.



وأضاف أن الجمعية العامة ناقشت ايضا تقارير اللجان الفنية وما تم إنجازه خلال السنة المالية السابقة إضافة الى خطط العمل للدورة المقبلة.



وأشاد الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة للحكومة المغربية وللشعب المغربي الشقيق، متمنيا للأشقاء في المملكة التقدم والازدهار والنجاح في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



تجدر الإشارة الى أن الكويت تشارك ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني بوفد رسمي برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي الصباح وبحضور سفير الكويت لدى المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا وبعضوية نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني المهندس دعيج العتيبي ومدير إدارة مكتب رئيس الطيران المدني داوود الجراح ومدير إدارة النقل الجوي عبدالله الراجحي وممثل إدارة النقل الجوي محمد السعيد.