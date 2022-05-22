أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني مبارك العرو قرارا وزاريا رقم «62/ت» لسنة 2022 بتعديل نص المادة 56 من لائحة تنظيم العمل التعاوني المرفقة بالقرار الوزاري رقم «46/ت» لسنة 2021 جاء فيه:



٭ مادة أولى: يستبدل نص المادة 56 من لائحة تنظيم العمل التعاوني المرفقة بالقرار الوزاري رقم «46/ت» لسنة 2021 بالنص التالي:



مادة 56: مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتين للوظائف الإشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف، ويجوز تجديد العقود لمدة او مدد مماثلة.



٭ مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.