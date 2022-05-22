تصدرت الأعمال الإغاثية والتنموية في اليمن أولويات الجهود الإنسانية التي تبذلها المؤسسات والهيئات الخيرية الكويتية أسبوعيا لدعم النازحين والمحتاجين في المنطقة وذلك من خلال رفده بمشاريع نوعية.



وتنوعت الأعمال الإنسانية التي قامت بها المؤسسات الكويتية خلال الأسبوع المنتهي بين افتتاح قرية تم بناؤها للأسر الفقيرة إضافة إلى تدشين العمل في بناء قريتين أخريين وافتتاح مخيم طبي مجاني لمرضى العيون.



وفي هذا السياق، افتتحت جمعية النجاة الخيرية قرية من 19 وحدة سكنية بمحافظة (لحج) جنوبي اليمن إضافة إلى تدشين العمل في بناء قريتين إضافيتين من 35 وحدة سكنية للأسر الفقيرة ضمن حملة (الكويت بجانبكم).



ونقلت مؤسسة (ينابيع الخير) اليمنية المنفذة للمشروع في بيان صحافي عن ممثل جمعية (النجاة) ورئيس (لجنة زكاة الفحيحيل) إيهاب الدبوس قوله إنه شارك في افتتاح مشروع قرية (النجاة 1) السكنية التي تضم 19 وحدة سكنية ويستفيد منها 133 شخصا من الأسر الفقيرة في منطقة (العلوب) بمحافظة (لحج).



وأضاف أنه دشن أيضا خلال زيارته لمحافظة (لحج) العمل في مشروع بناء قرية (العجيل) التي تشمل بناء 15 وحدة سكنية للأسر الفقيرة والمحتاجة وبناء وحدة صحية تخدم قرى منطقة (وادي ذر) وتأهيل مسجد المنطقة بتمويل من (لجنة زكاة الفحيحيل) بجمعية (النجاة) الكويتية.



وأشار إلى قيامه بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء قرية (الهبدان) السكنية التي تشمل بناء 20 وحدة سكنية للأسر الفقيرة بمحافظة (تعز) في جنوب غرب البلاد بتمويل الجهة نفسها.