تأجيل موعد سفر لجنة «الأوقاف» و«الصحة» والجهات المعنية للكشف عن عمارات سكن الحجاج هذا العام إلى 28 الجاري

أسامة أبوالسعود



أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سطام خالد المزين انه تم اعتماد 50 حملة حج لتسجيل الحجاج هذا العام بعد عمليات الدمج بين الحملات.



وكشف المزين في تصريحات لـ «الأنباء» ان إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف لم تفتح باب تسجيل الحجاج حتى الآن حتى تتضح جميع التفاصيل الخاصة بالحجاج من سلطات حكومة خادم الحرمين الشريفين.



وتوقع المزين ان يبدأ التسجيل في غضون أسبوع، حيث ستتضح جميع الأمور عبر المسار السعودي الخاص باستقبال الحجاج.



وأشار المزين إلى انه عقد اجتماعا تنسيقيا مع رئيس شركة مطوفي الدول العربية ماهر جمال لبحث مستجدات موسم الحج ومعرفة حزم الخدمات المقدمة للحجاج وذلك قبل يومين في المملكة.



وعن موعد سفر لجنة الأوقاف والصحة والجهات المعنية للكشف عن عمارات سكن الحجاج هذا العام أعلن المزين انه تم تأجيلها إلى 28 الجاري.



من جهة اخرى، وبعد عامين من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، أعادت وزارة الأوقاف اختبار طلبة دور القرآن الى المسجد الكبير حضوريا للذكور فقط، بينما اكتفت باختبار الفتيات إلكترونياً.



وتم تخصيص مشايخ لتسميع الطلاب وفق برنامج الكتروني يرصد الدرجات الكترونيا، حيث يقوم الطالب بأخذ رقمه والتسميع بحسب الحلقات الدارس بها والمحافظة التي يقطن بها.



وتبدأ اختبارات الفصل الربيعي ابتداء من يوم الأحد 22 الجاري لطلاب محافظتي العاصمة وحولي وتنتهي يوم 26 مايو تتبعها باقي المحافظات.