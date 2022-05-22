عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر قرارا إداريا بشأن العمل بنظام النوبة لموظفي قطاع الهندسة الصحية.



ووفق المادة الأولى من القرار، يكون العمل بنظام النوبة لموظفي قطاع شؤون الهندسة الصحية وفقا للنظام «أ» المنصوص عليه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13/2012 المؤرخ في 10/5/2012 وتعديلاته بشأن التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه بحيث تكون النوبة مدتها 48 ساعة عمل يعقبها 96 ساعة راحة أو نوبة 12 ساعة عمل تعقبها 24 أو نوبة مدتها 48 ساعة عمل تعقبها 24 ساعة راحة أو نوبة مدتها 8 ساعات عمل يوميا وفقا للنظام (ب) نوبة مدتها 12 ساعة عمل تعقبها 12 ساعة راحة أو نوبة مدتها 24 ساعة عمن تعقبها 24 ساعة راحة.



وجاء في المادة الثانية من القرار: يمنح العاملون بنظام النوبة في المادة السابقة ممن وردت أسماؤهم بكتب الوكيل المساعد لقطاع شؤون الهندسة الصحية المشار إليهما بديباجة هذا القرار والكتب اللاحقة على تاريخ هذا القرار بدل نوبة شهريا وفقا للجدول رقم 2 المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 وبدل، طعام وفقا للجدول رقم 3 المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 35 لسنة 2019.



وحسب المادة الثالثة من القرار الإداري، يغطي هذا البدل عدم تمتع العاملين بنظام النوبة بأيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية على أن يخصم من هذا البدل مقابل الإجازات بكافة أنواعها وأيام الغياب ويعتبر الشهر ثلاثون يوما في حساب الخصم من البدل المنصوص عليه في هذه المادة مع مراعاة عدم جواز تكليفهم بالعمل الإضافي.



وفي المادة الرابعة من القرار: في حالة انتهاء العمل بنظام النوبة لأي من العاملين بهذا النظام يوقف صرف البدلين المشار إليهما في المادة الثانية ويكون الوقف بناء على كتاب من الوكيل المساعد لقطاع شؤون الهندسة الصحية.