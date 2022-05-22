بيروت - أحمد عزالدين

أعلنت كتلة «التنمية والتحرير» ترشيح رئيسها نبيه بري لرئاسة المجلس ودعت النواب لانتخابه.



جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة بحضور كامل أعضائها وهم النواب: علي عسيران، ميشال موسى، عناية عز الدين، أيوب حميد، أشرف بيضون، ناصر جابر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، غازي زعيتر، فادي علامة، محمد خواجة، هاني قبيسي، وعلي خريس.



وبعد الاجتماع أصدرت الكتلة بيانا تلاه النائب أيوب حميد جاء فيه، أولا: في الشان المتصل بالانتخابات النيابية تتوجه الكتلة بتحية اعتزاز وتقدير لكافة الناخبين الذين اقترعوا لمرشحي الكتلة في كافة الدوائر الانتخابية وللمرشحين على اللوائح الحليفة في لبنان والخارج.



وتؤكد الكتلة ان الاستجابة والمشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق وتحويله الى استحقاق وطني دستوري بأرقى أشكال حرية التعبير والتنافس الديموقراطي، بقدر ما هو تعبير صادق عن وعي أهلنا ووفائهم والتزامهم الراسخ وتمسكهم بالثوابت الوطنية لبرنامج عمل الكتلة في الدورات الانتخابية السابقة ولما أعلنته في الدورة الانتخابية الحالية، هو أيضا وبالقدر نفسه يفرض على كل الزملاء في الكتلة بذل جهد استثنائي ومضاعف يرتقي إلى حجم ومسؤولية هذه الأمانة والثقة الغالية والمقدسة التي منحها إياها الناخبون والناخبات الأعزاء وذلك بتأكيد الانحياز التام للكتلة في كل مواقفها وعملها التشريعي والسياسي والشعبي إلى جانب صون حقوق اللبنانيين بكل ما يعزز أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي وجنى أعمارهم من ودائع في المصارف وعدم القبول بأي مساس بها تحت أي عنوان من العناوين.



ثانيا: وفي الشأن الوطني تعلن الكتلة عن تبنيها لخارطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي توجه بها رئيس الكتلة الرئيس بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات وتعتبرها دعوة مفتوحة لكل الكتل الزميلة وللزملاء والزميلات النواب جميعا للحوار تحت قبة البرلمان لمقاربة كل القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول الناجعة لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر الذي يتهدده وإنسانه على مختلف المستويات، وحده الحوار حول كل تلك العناوين يمثل مدخلا حقيقيا للإنقاذ.



ثالثا: تشدد الكتلة على قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما ضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأميركي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها.



رابعا: في الشأن المتصل باستحقاق انتخابات رئاسة المجلس وتجديد المطبخ التشريعي، تعلن الكتلة ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئاسة المجلس النيابي آملين من جميع الزملاء تأييد هذا الترشيح والعمل له.