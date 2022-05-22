استذكرت الكويت المسيرة العملية العطرة والحافلة للمغفور له بإذن الله تعالى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.



جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ بالنيابة عن المجموعة العربية في جلسة تأبينية خاصة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ظل ترؤس الكويت أعمال المجموعة في نيويورك للشهر الجاري.



وقال المنيخ «يأتي اجتماعنا لنودع رمزا لطالما عرفه المجتمع الدولي رمزا من رموز الأمة العربية الذين ينتمون إلى جيل الرواد والقادة المؤسسين المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي انتقل إلى جوار ربه يوم الجمعة الماضي الموافق 13 مايو 2022 لتبقى ذكراه العطرة حاضرة بيننا».



وأضاف أن الشيخ خليفة بن زايد قاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2004 خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة «خلال فترة مهمة ودقيقة لبلاده وللمنطقة العربية كذلك».



وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تميزت في عهده «بتقدم اقتصادي يشهد له الجميع وطفرة في تقدمها العلمي والحضاري وتنمية اجتماعية واسعة وإبراز كذلك للعنصر البشري بشكل كبير ونشاط ملحوظ في تقديمها للمساعدات الإنسانية ودعمها لمختلف الدول والشعوب إقليميا ودوليا».



وأشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد شهد «خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لأكثر من 50 عاما الأحداث الكبرى التي شهدتها المنطقة العربية في تاريخها الحديث وتعاطى معها بحكمة واقتدار وبمسؤولية»، مشددا على أن الإمارات لعبت خلالها «أدوارا داعمة لاستقرار وتنمية منطقة الشرق الأوسط وكان للمرحوم علامات مباشرة وبصمات واضحة في الكثير من تلك القضايا».



وأكد المنيخ في ختام الكلمة أن «العالم ودع قائدا ذا حس إنساني تميز بالحكمة والحنكة وتميزت بلاده في عهده بالرفعة والسمعة المنشودة في مختلف القطاعات والمجالات».



ودعا المولى سبحانه وتعالى أن يلهم الشعب الإماراتي الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان، وأن يتغمد الشيخ خليفة بن زايد بواسع رحمته، وأن يسدد خطى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويوفقه لما فيه رفعة ومصلحة الإمارات والعالم أجمع.