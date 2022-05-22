عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» أن الحرس الوطني سيشهد ترقيات موسعة لمنتسبيه من الضباط وضباط الصف والأفراد خلال الأسبوعين المقبلين. وذكرت مصادر عسكرية مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن ترقيات الضباط ستكون للمستحقين للترقية الى رتب عقيد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول. وأشارت المصادر إلى أن ترقيات ضباط الصف ستكون الى رتب وكيل أول ضابط ووكيل رقيب أول ورقيب وعريف ووكيل عريف. وفي سياق آخر، أكد مصدر عسكري مطلع بالحرس الوطني في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مكافأة الصفوف الأمامية لجائحة كورونا لمنتسبي الحرس الوطني جار الانتهاء منها من قبل الجهات المدققة، وقاب قوسين او أدنى لعملية الصرف وإيداعها في حسابات مستحقيها من الضباط وضباط الصف والأفراد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار المصدر إلى ان المكافأة تم تصنيفها «متوسط الخطورة»، مؤكدا ان من كان على رأس العمل يستحق المكافأة سواء من الضباط وضباط الصف والأفراد.