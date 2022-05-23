أعلنت «نماء الخيرية» بجمـعـيـــة الإصــــلاح الاجتماعي عن تنفيذها لمصرف العشيات لهذا العام على الأسر المتعففة، بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف، تنفيذا لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع وسد حاجات المحتاجين، عن طريق البطاقات الممغنطة التي يتم توزيعها على الأسر المتعففة.



هذا وقد قال مدير إدارة العمليات والتمكين وليد البسام إن عدد الأسر التي استفادت من المشروع أكثر من 9800 أسرة داخل الكويت، وهي الحالات المستمرة من ضعاف الدخل والأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال المسجلة لدى نماء الخيرية



وبين البسام أن المشروع عبارة عن صرف مواد غذائية يتم شراؤها بواسطة البطاقة الممغنطة من خلال إحدى الأسواق المركزية التي لها أفرع منتشرة في الكويت، مشيرا إلى أن الأسر المستفيدة من مصرف العشيات هي الأسر التي لها ملف لدى نماء الخيرية.