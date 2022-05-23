جرياً على عادتها السنوية، أقامت جمعية المهندسين «احتفالية المرأة الكويتية» تزامنا مع الذكرى السنوية لحصول المرأة على حقوقها السياسية انتخابا وترشيحا. وقالت عضو مجلس الإدارة م.شروق الجاسر إن الاحتفالية هذا العام أقيمت عبر مواقع التواصل للجمعية «إنستغرام» و«تويتر»، مضيفة أنها أقيمت تحت شعار «كويتيات في مواجهة كورونا»، وشاركت فيها مهندسات وفعاليات من 8 جهات حكومية وخاصة ومن القطاع المشترك. وأضافت الجاسر: احتفاليتنا تضمنت بثا لأفلام وثائقية لمهندسات وفعاليات نسائية كويتية من الهيئة العامة للغذاء والتغذية، شركة نفط الكويت، جهاز حماية المنافسة، وحدة تنظيم التأمين، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، ووزارتي الأشغال العامة والداخلية، إضافة إلى مهندسات يعملن في جهات أخرى. وتوجهت بالشكر للمشاركين في الفعالية، متمنية أن تعاد في الأعوام المقبلة بمشاركة أوسع وظروف أكثر مواءمة لإحياء هذه المناسبة السنوية.