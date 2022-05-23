

بشرى شعبان



أثنى وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب على الدور الرائد للكويت في الجانب التربوي والتعليمي، مؤكدا أهمية دور قطاع التنمية المجتمعية والإدارات التي لها علاقة بشؤون وبرامج «اليونيسف» وهي «المرأة والطفولة»، و«تنمية المجتمع»، و«الرقابة على الحضانات الخاصة» وغيرها.



جاء ذلك في تصريح له على هامش استقباله ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» الطيب آدم، ورئيس مكتب تنمية الطفولة المبكرة بمنطقة الخليج العربي تاتيانا كولين وحضور عدد من الوكلاء المساعدين والمدراء والمختصين في وزارة الشؤون.



وقال شعيب: تم إنشاء مجلس شؤون الأسرة برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وهناك سلسلة قوانين معنية بالطفل لخدمة هذه الفئة والوقوف على حقوقها ومصالحها، وهناك 3 مبادرات معنية بالطفل، وهي «الطفولة»، و«شبكات الأمان الاجتماعية» و«المجلس الأعلى لشؤون الأسرة»، مضيفا أن الوزارة ترحب بالاستفادة من خبرات «اليونيسف» في تنفيذ هذه المبادرات وتصميمها من الجانب الفني.



بدوره، أبدى ممثل منظمة اليونيسف الطيب آدم سعادته ولقاءه نخبة من قياديي الوزارة، مشيدا بالدور الريادي للكويت في الاهتمام بالطفولة ودعم حقوق الطفل، لافتا الى ثلاثة محاور رئيسية يتطلع إلى بحثها ومناقشتها مع المعنيين في الوزارة وهي الاهتمام بالطفولة، حماية الطفل والتركيز على العنف ضده، البيانات الخاصة بالأطفال.



وأشاد آدم باللقاء المثمر الذي عقده مع الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية سالم الرشيدي الذي أبدى تعاونا من جانب وزارة الشؤون فيما يتعلق بالاقتراح المقدم من قبل ممثل مكتب «اليونيسف» والخاص بحملة التوعية التي أطلقتها المنظمة والخاصة بالتنشئة والتعليم، والتغذية، وتوعية الآباء، والتركيز على تنمية قدرات الأطفال.