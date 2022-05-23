الكتاب المتداول لا يعدو إلا مخاطبات متبادلة بين شركات الدواجن.. وليس رفعاً للأسعار

زيادات الأسعار قادمة لا محالة على مستوى كافة القطاعات.. الشركات شنو يسوون؟!

تنسيق بين اتحاد الجمعيات و«التجارة» بشأن التغيرات في أسعار الدواجن والتحديات.. مستقبلاً

جمعيات وأسواق مركزية تطرح الدجاج بأسعاره القديمة.. وبعروض ترويجية

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم

أكد مصدر مسؤول في واحدة من كبرى شركات إنتاج الدواجن بالكويت لـ«الأنباء»، أن ارتفاع أسعار بيع الدجاج بنسبة 20% بات أمرا ضروريا، وذلك في ظل ما تواجهه صناعة الدواجن محليا من زيادات في أسعار الأعلاف.

وأوضح أن الكتاب المتداول في شأن أسعار الدجاج، لا يعدو إلا مراسلات متبادلة بين الشركات المنتجة في البلاد بعضها البعض لمناقشة الأسعار والتحديات التي تواجهها الشركات.

واستشهد المصدر في حديثه عن التحديات التي تواجه انتاج الدواجن قائلا «أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعات قياسية، بلغت في أسعار الذرة أكثر من 60%، كانت أسعاره تبلغ 67 دينارا للطن وقفزت حاليا إلى 108 دنانير».

وفي هذا الصدد أشار المصدر إلى أن شركات انتاج الدواجن بدأت تحركات رسمية مع الجهات الحكومية المسؤولة للحفاظ على أمن الكويت الغذائي في هذا الجانب، حيث خاطبت وزارة التجارة والصناعة وأطلعتها بشكل عام على التحديات التي تواجهها، وأشركتها في ضرورة إيجاد حل للتحديات التي تواجه صناعة الدواجن بالبلاد في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأشار إلى أن هناك استجابة مبدئية في هذا الجانب بأفرع التموين، حيث بدأت «التجارة» في التجاوب مع متغيرات سوق الدواجن واتخاذ قرار برفع الأسعار في التموين بواقع ربع دينار على أن تتحمل الدولة فارق السعر، وذلك تخفيفا من أثر ذلك على المواطنين على أن يتم الرفع في المنافذ الاستهلاكية قريبا.

وتابع «زيادات الأسعار قادمة لا محالة على مستوى كافة القطاعات، والحين البلد ما فيها دجاج.. شنو يسوون؟!»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الدجاج غير متوافر في أفرع التموين.

وفي رد على سؤال حول إمكانية أن تشهد الأسواق ارتفاعا في أسعار الدجاج خلال الفترة المقبلة قال «أكيد هناك ارتفاع خلال الفترة المقبلة بمتوسط زيادة تبلغ نسبتها 20% على كافة أنواع الدجاج»، مبينا أن هناك تنسيقا بين اتحاد الجمعيات التعاونية ووزارة التجارة والصناعة بشأن التغيرات في أسعار الدواجن مستقبلا.

وأكد أنه حتى الآن الاسعار القديمة مثل ما هي، من دون تغيير وذلك بدليل الأسعار التي تباع بها المنتجات حاليا والموجودة في منافذ البيع والتسويق، إذ لم تشهد أي زيادة وأن العديد من الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية الموازية تطرح منتجات الدجاج بأسعار أقل من المشار إليها في الكتاب ومازال توجد على الدواجن عروض ترويجية.

زيادة ثمن الأعلاف الطبيعية والتحميل والحرب الروسية - الأوكرانية زلزلت استقرار الأسواق

«الأنباء» في سوق الدواجن والبيض.. أسباب ارتفاع الأسعار «عالمية»

هارون: الارتفاع ليس خاصاً بالشركة المتحدة ويرجع لتبعات «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية

محمود: أسعار الدجاج الطازج والمبرد كما هي في «المتحدة» وتوقعات بتطبيق الزيادة الشهر المقبل

الجاموس: ارتفاع 25% في أسعار الدجاج والبيض.. ونطالب «التجارة» بدعم السلع الأساسية

عابدين: أسعار دجاج «أبو علي» ثابتة.. والجمعيات التعاونية رفعت أسعار المنتجات من المصدر

محمد راتب



لم يلتقط المستهلكون أنفاسهم عقب انتهاء مظاهر وباء «كورونا»، حتى ألقت الحرب الروسية - الأوكرانية أوزارها على واقع الأسعار، التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة وبوتيرة عالية ومتسارعة، كان آخرها رفع الشركة الكويتية المتحدة للدواجن أسعار منتجاتها، مبينة أن السبب يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الطبيعية المستخدمة في تربية وإنتاج الدواجن بشكل غير مسبوق، حيث وصل الارتفاع بسعر الذرة إلى 61%، إلى جانب أسعار الصويا والشعير وزيت الصويا وكل المواد الأولية مما ترتب عليه ارتفاع تكلفة التربية والإنتاج بأكثر من 40% من التكلفة السابقة.



«الأنباء» قامت بجولة في سوق الجملة بالشويخ وتحديدا سوق الدواجن لاستطلاع الأسعار والآراء حول ما يجري، وفيما يلي التفاصيل:



في البداية، أكد مسؤول فرع الدجاج الحي في الشركة المتحدة للدواجن عصمت هارون لـ «الأنباء» أن الأسعار لم تشهد ارتفاعا منذ 3 سنوات، وكان البيع بـ 850 فلسا فقط للكيلو الواحد، إلا أن الزيادة بدأت بعد العيد بمقدار 100 فلس للكيلو، مشيرا إلى أن الأمر ليس خاصا بالشركة، وإنما بجميع الشركات محليا وعالميا.



وبسؤاله عن الأسباب ذكر أن البلاد عموما شهدت ارتفاعا في سعر الشعير والعلف وأجور العمال والتحميل إضافة إلى رفع الجمعيات للإيجارات، مما دفع مسؤولي الشركة إلى رفع بسيط في سعر المنتج، وعلى المستهلك تفهم الأمر وتقبله لأنه عالمي، لافتا إلى ان الشركة حريصة على المحافظة على سمعتها ومصداقيتها أمام المستهلكين.



وقال هارون ان ارتفاع الأسعار يرجع في المقام الأول إلى تبعات أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة وضعت ضمن استراتيجيتها خدمة الزبائن، وعدم رفع الأسعار إلا أن ما يجري كان خارجا عن الإرادة، وهي تقدم منتجات مميزة بأسعار مقبولة.



بدوره، أوضح مسؤول فرع «المتحدة» للدواجن للمبردة والمجمدة خالد محمود انه حتى الآن لم تصلنا أي زيادة في الأسعار، وهي كالسابق للطازج والمبرد، متوقعا العمل بالتسعيرة الجديدة بداية الشهر المقبل.



من جانبه، قال عبدالرحيم الجاموس: أنا من المرتادين الدائمين لسوق الجملة في الشويخ، وقد لاحظت ارتفاعا نسبته 25% في شراء الدجاج والبيض، وهذا يؤثر على المستهلكين والمقيمين بشكل خاص وأصحاب الدخل المحدود، مطالبا بدور فاعل لوزارة التجارة، والتدخل لكبح جماح الارتفاع، ودعم المنتجات الأساسية وتموين المنازل.



وأما عابدين محمد من دجاج أبوعلي، فقال إن أسعارنا ثابتة منذ 5 سنوات تقريبا، والبعض يتحدث عن زيادات في الأسعار بالجمعيات التعاونية، والسبب يرجع إلى رفع السعر من المصدر وزيادة أسعار الأعلاف، داعيا المستهلكين إلى الحصول على الاحتياجات من أسواقنا لكونها أقل سعرا من غيرها.



في السياق ذاته، ذكر محمود جمال كامل من دجاج أبوعلي أن منتجاتنا ذات جودة عالية في البيض من دون أي زفارة وعلفنا مميز، مع انخفاض نسبة الكوليسترول فيه، مشيرا إلى أن الأسعار 1.150 للجامبو، وأما 60 في 70 فبسعر 1.1 دينار و50 في 60 بسعر 1.50 دينار.



مصادر لـ «الأنباء»: شركات تحاول رفع أسعار منتجاتها و«التجارة» ترفض

عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان شركات دواجن وأخرى متخصصة في المنتجات الغذائية وغير الغذائية تجري محاولات مع وزارة التجارة والصناعة لرفع اسعار منتجاتها، وان الوزارة لم تستجب لمطالب هذه الشركات. واضافت المصادر ان «التجارة» تقوم بمراقبة اسعار المنتجات وتحتفظ بها من خلال الادارات المتخصصة التي تعمل على رصد للاسعار وتحدثها كل 3 اشهر وذلك للاستفادة من هذه الارقام والرجوع اليها في حال تمت اقامة عروض للاسعار او تم رفعها بطرق غير مبررة.



ولفتت المصادر الى وجود كتاب لإحدى شركات الدواجن تم نشره في مواقع التواصل يفيد بارتفاع اسعار منتجاتها بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف، ولم تؤكد المصادر باستلام الوزارة لكتب بهذا الخصوص من الشركات من عدمه.



واشارت المصادر الى ان «التجارة» لم توافق على مطالب الشركات برفع اسعار منتجاتها، مشيرة الى ان هناك لجنة مشكلة من العديد من الجهات مختصة بذلك، كما ان الوزارة تراقب اسعار المنتجات خارج الكويت وتكلفة الشحن وغيرها من الامور.