القاهرة - سامي عبدالفتاح



أفلت فريق الأهلي من سقطة جديدة في سباق الدوري المصري بعد أن خسر 9 نقاط في آخر 4 مباريات، وكاد يتكرر سيناريو النقاط الضائعة أمام فريق إنبي، مساء أول من أمس، في اللقاء المؤجل من الجولة 15، حيث تقدم إنبي بقيادة حلمي طولان في الدقيقة 76، لولا الظهير التونسي علي معلول الذي حقق الريمونتادا، وسجل هدفين في الدقيقتين (90+3 و90+6)، بعد أن عجز كل مهاجمي الأهلي عن التهديف.



واستعاد الأهلي الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات ورفع رصيده بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني إلى 37 نقطة في المركز الثالث وله 4 مباريات مؤجلة، في المقابل تجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.



وامتد اللقاء إلى أكثر من 100 دقيقة بسبب الجدل التحكيمي في بعض اللعبات، وآخرها هدف فوز الأهلي الذي سجله معلول بسبب مراجعة تقنية الفيديو.

وفي اليوم نفسه تعادل إيسترن كومباني مع سموحة 2-2، وفاز الطلائع على المقاولون 1-0 ضمن الجولة 20، وتقام اليوم مباراة وحيدة في الجولة نفسها تجمع فاركو والجونة.