عقد مدير الإدارة العامة للجمارك السيد سليمان عبدالعزيز الفهد اجتماعا بحضور 15 جهة حكومية، والمختصين من الجمارك، في مسرح الإدارة العامة للجمارك بالشويخ- منطقة 3.



هذا، وقد رحب المدير العام للجمارك في بداية الاجتماع بالحضور، وشكرهم على حرصهم على التواجد، وناقش المجتمعون متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 40 بشأن تكليف اللجان الوزارة بمراجعة ما يخصها من القيود غير الجمركية، ومتابعة التوصية الصادرة عن الاجتماع 28 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون المنعقد في 30/3/2022 بشأن اتخاذ توصيات لجنة الاتحاد الجمركي بالاجتماع 81 الذي تضمن تكليف الأمانة العامة المتابعة مع اللجان الوزارية المعنية المكلفة بالانتهاء من المهام الموكلة لها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى الخاص بمراجعة ما يخصها من القيود غير الجمركية من قبل الجهات الحكومية، وذلك تمهيدا للتوحيد بين دول المجلس التعاون الخليجي وحث الفرق المكلفة على مراجعة السلع الممنوعة والمقيدة بدول المجلس بمشاركة أعضاء لجنة الاتحاد الجمركي.



ومن أبرز التوصيات التي انتهى إليها المجتمعون: حث الجهات الحكومية على التنسيق مع نظرائهم بدول المجلس وتقليص البنود غير الجمركية، وحث الجهات الحكومية على الإفراج الآلي بأقل فترة زمنية، وحث الجهات الحكومية على تزويد الإدارة العامة للجمارك بالشركات الملتزمة معها ولا توجد لديها أي مخالفات، وذلك لتسجيلها بالمشغل الاقتصادي المعتمد، ومدى إمكانية تخليص السلع غير الجمركية بمخازن الشركة أو بالسوق المحلي.