ضمن أنشطة مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث الداعمة للبحث العلمي، نظم مكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات ورشة عمل بعنوان: «مصادر المعلومات وتوثيقها وفقا لأسلوب الجمعية الأميركية لعلم النفس APA» لمنتسبي جامعة الكويت من الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وطلبة الدراسات العليا، وحاضرت فيها الأستاذة بتول الهندال من كلية العلوم الاجتماعية.



ويسعى قطاع الأبحاث من خلال هذه الورشة للتعرف على مصادر المعلومات العربية والأجنبية وتوثيقها والتعرف على أهم خطوات التوثيق، مع تطبيق عملي على توثيق المصادر في المتن وفي المراجع لمختلف أنواع مصادر المعلومات من كتب ومجلات علمية ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.



صرحت بتول الهندال بأن توثيق مصادر المعلومات يعد من أهم متطلبات كتابة الأبحاث الأكاديمية لما له من دور في تعزيز أخلاقيات البحث العلمي، فالأمانة العلمية تقتضي إشارة الباحث إلى مصادر المعلومات التي اعتمد عليها لحفظ حقوق ومجهود الباحثين السابقين.



وعلى الرغم من تعدد واختلاف أساليب وطرق التوثيق، إلا أن الباحث يجب أن يلتزم بطريقة توثيق واحدة لتوثيق المصادر في المتن والمراجع.



وتعتمد بعض الكليات الإنسانية في جامعة الكويت أسلوب توثيق الجمعية الأميركية لعلم النفس APA، وهو أحد أبرز وأهم أنظمة التوثيق التي تنقسم إلى قسمين في التوثيق: التوثيق في المتن والتوثيق في المراجع.



وفي الختام قدمت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا درعا تذكارية للمحاضرة بتول الهندال شاكرة لها جهودها المبذولة في تقديم ورشة العمل.