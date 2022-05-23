التقى مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي بالقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.مشعل الغربللي، وقياديي عمادة القبول والتسجيل من مديري الإدارات والمراقبين ورؤساء الأقسام، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا، في القاعة المستديرة بمسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ.



وهدف اللقاء إلى التعرف على الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل والأداء فيما يصب بمصلحة الطلبة الذين يعدون من أهم الركائز التي تهتم بها جامعة الكويت، كما استمع مدير الجامعة إلى موظفي العمادة من مختلف الإدارات التابعة لعمادة القبول والتسجيل وهي إدارة القبول، إدارة التسجيل، إدارة شؤون الخريجين، إدارة السجلات، وموظفي مكتب العميد.