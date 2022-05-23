توّج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ساسولو 3-0 أمس، في الجولة الـ 38 الأخيرة من «الكالتشيو»، والتي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على سامبدوريا 3-0، ونابولي على سبيزيا بذات النتيجة.وسجل أهـــداف ميلان أوليفيه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 17 و32 وفرانك كيســي (36)، ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ليتوج باللقب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز الحادي عشر.وهذا هو اللقب الـ 19 لميلان في الدوري ليصبح في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية تتويجا باللقب. كما أن هذا اللقب هو الأول لميلان منذ موسم 2010-2011 وفي المباراة الثانية، فاز إنتر ميلان على سامبدوريا 3-0.وسجل أهداف إنتر ميلان إيفان بيريسيتش في الدقيقة 49 وخواكين كوريا (هدفين) في الدقيقتين 55 و57، ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر.وفـــي المبــاراة الثالثة، فاز نابولي على سبيزيا 3-0، ليرفع الفوز رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 36 نقطة في المركز السادس عشر، بعد أن ضمن الفريق البقاء بدوري الدرجة الأولى.