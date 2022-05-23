فراس مشتاق: نجاح باهر للحملة وسط مشاركة 400 شخص

اختتمت شركة إن سي إم للاستثمار مشاركتها في حملة التبرع بالدم التي أقيمت الأسبوع الماضي في بنك الدم الكويتي بالتعاون مع جمعية المتبرعين بالدم الباكستانية، حيث تشارك إن سي إم للاستثمار كراع رسمي في حملة التبرع بالدم للمرة السابعة على التوالي.



وقالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي، ان حملة التبرع بالدم حققت نجاحا لافتا بمشاركة مختلف فئات المتطوعين بمن فيهم فريق العاملين في الشركة من موظفين ومديرين، بالإضافة إلى فرق تطوعية وحضور العديد من الشخصيات الهامة والبارزة في المجتمع.



وفي هذا الصدد، صرح مدير إدارة التسويق في شركة إن سي إم للاستثمار فراس مشتاق، «تعتبر الرعاية الرسمية لحملة التبرع بالدم التي دأبت الشركة على رعايتها والمشاركة فيها سنويا من أهم الفعاليات الاجتماعية التي تحرص الشركة عليها بشكل دائم، وقد لاقت الحملة أصداء واسعة ولامسنا ذلك على أرض الواقع حيث حضر أكثر من 400 شخص إلى بنك الدم وتبرع أكثر من 100 شخص بوحدات الدم خلال الحملة التي كانت مهداة لمرضى «الثيلاسيميا»، حيث إن هذه الفئة من المرضى تحتاج لوحدات الدم بشكل مستمر».



وأوضح مشتاق: «هذه المشاركة تعتبر الثانية لهذا العام في حملة التبرع بالدم حيث كانت مشاركتنا السابقة في فبراير الماضي وحققت نجاحا لافتا كذلك، حيث حضر أكثر من 350 شخصا وتبرع أكثر من 100 شخص بوحدات الدم، حيث كانت مهداة إلى مرضى ڤيروس كورونا (كوفيد-19)».



واختتم مشتاق:«نفخر في شركة إن سي إم للاستثمار في الالتزام بدورنا في المشاركة في المبادرات التطوعية التي تعود بالفائدة على المجتمع، ونعتبر دورنا في مجال المسؤولية الاجتماعية هو دور أساسي ومهم، فنحرص دوما على تشجيع الأفراد على المشاركة فيها لفوائدها العديدة على الفرد والمجتمع».