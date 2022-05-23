علي إبراهيم



قال وكيل الوزارة المساعد، نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني، سعد العتيبي، ان الطيران المدني بكافة قطاعاته التشغيلية قام بتفعيل خطة الطوارئ نظرا لسوء الاحوال الجوية في البلاد، مشيرا الى انه تم وقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي منذ الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت المحلي للكويت.



وقال العتيبي في تصريح لـ«الأنباء» إن مطار الكويت أعاد توجيه عدد 8 رحلات طيران قادمة إلى مطارات دول قريبة منذ بدء العاصفة الترابية حتى الآن، ومازالت جهود الإدارة قائمة وستعلن أي جديد في حينه.



وذكر العتيبي أن الرحلات تم توجيهها إلى مطارات الرياض والمنامة والدوحة ودبي.