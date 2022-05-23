أعلنت اللجنة المنظمة الرسمية لدورة الألعاب الخليجية الثالثة عن تأجيل جميع منافسات الدورة اليوم الاثنين بسبب سوء الاحوال الجوية التي تمر بها البلاد حاليا على ان تستأنف المنافسات غدا.

وقال المتحدث الرسمي للدورة عبدالرحمن السيف في تصريح صحفي انه تم استثناء منافسات الألعاب الكترونية من هذا القرار بسبب اقامة جميع اللاعبين وطاقم التحكيم في فندق الجميرا وليسوا بحاجة للتنقلات اضافة الى المباراة المقامة بين منتخب عمان ومنتخب البحرين في منافسات كرة الطائرة ومنافسات كرة الطاولة كونهما انطلقتا فعليا.

واوضح ان التأجيل جاء بناء على توصيات اللجنة الفنية للالعاب للحفاظ على سلامة اللاعبين والاطقم الفنية والادارية والحكام فضلا عن تأجيل جميع اجتماعات اللجان الفنية إلى يوم الغد.