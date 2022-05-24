قالت مصادر مطلعة إن شركة ألافكو لتأجير الطائرات تدرس فرص البيع وأجرت محادثات مع شركات استثمار خاص وشركات تأجير طائرات أخرى. ولدى ألافكو، أسطول من 77 طائرة إيرباص وبوينغ وطلبيات تضم 68 طائرة أخرى. وتأتي عملية البيع المحتملة بعدما أعلنت الشركة زيادة بنسبة 79% في خسائرها نصف السنوية لتبلغ 4.5 ملايين دينار التي ألقى باللوم فيها على تكاليف انخفاض القيمة. وخلال الفترة نفسها تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 2% إلى 51 مليون دينار.



ويأتي ذلك أيضا في وقت تشهد فيه شركات تأجير الطائرات على مستوى العالم تحديات من ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا.