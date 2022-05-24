علاء مجيد



استمر المستثمرون الكويتيون في ضخ المزيد من استثماراتهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع بداية العام الجديد 2022، حيث بلغ صافي قيمة تداولاتهم بالشراء خلال شهر ابريل الماضي نحو 18.86 مليون درهم اماراتي ما يعادل (1.58 مليون دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 61.91 مليون درهم (ما يعادل 5.18 ملايين دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 42.32 مليون درهم (ما يعادل 3.54 ملايين دينار).



وخلال الأربعة أشهر الماضية منذ بداية العام وحتى الآن جاءت مشتريات الكويتيين للاسهم بسوق ابوظبي للاوراق المالية بنحو 230.83 مليون درهم اماراتي (ما يعادل 19.3 مليون دينار) وعمليات البيع بقيمة 289.47 مليون درهم (ما يعادل 24.2 مليون دينار) لتكون صافي التعاملات البيعية منذ بداية العام بقيمة 58.63 مليون درهم (ما يعادل 4.9 ملايين دينار).



وجاءت هذه المشتريات متماشية مع أداء سوق أبوظبي للاوراق المالية الذي حقق مكاسب شهرية حيث ارتفع بنسبة 0.9% خلال شهر ابريل ليسجل مستوى 10041 نقطة مقابل 9951 نقطة بنهاية شهر مارس 2022.



وجاء ذلك وسط تسجيل القيمة السوقية لأسهم أبوظبي قيمة 1.869 تريليون درهم بنهاية ابريل الماضي مقابل قيمة قدرها 1.805 تريليون درهم نهاية شهر مارس الماضي مسجلا مكاسب شهرية بنحو 64 مليار درهم.