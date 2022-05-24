طلال بارا



أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عن افتتاح بوتيك لكزس الجديد كليا «L-finesse» في العاصمة مول، والذي يعد وجهة تسوق عصرية في محافظة العاصمة.



حضر حفل الافتتاح شونسوكي كيتاي مساعد مدير عام تويوتا موتور كوربوريشن، إلى جانب مبارك ناصر الساير الرئيس التنفيذي، ومحمود أبوظهر مدير أعمال أول لكزس الكويت، بالإضافة لفريق الإدارة العليا وأعضاء من مبيعات وخدمة لكزس، وبحضور ممثلين عن الصحافة ووسائل الإعلام.



وتحدث مبارك ناصر الساير قائلا: دائما ما تقوم لكزس الساير بقفزات جديدة من التميز، وتتفانى دائما لأجل التفوق، التطوير والإبداع، ابتداء من الموديلات وتصاميم السيارات وصولا للمراكز والمرافق وجودة الخدمة، وبالطبع دائما بأسلوب «التجربة المبهرة» الذي تقدمه لجميع عملائها.



بدوره، علق محمود أبو ظهر: لكزس هي العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال السيارات الفاخرة، وفي الكويت بشكل خاص، هي أكثر علامة تجارية مرغوبة وبفارق كبير في فئة السيارات الفاخرة.

والآن، ومع تغير توجهات السوق، أردنا في لكزس الساير أن نتواجد حيث يتواجد العميل، وليس فقط انتظار حضوره للمعرض. لذا جعلنا بوتيك L-finesse أكثر قربا إلى العميل، من أجل تقديم تجربة فريدة من نوعها وبالطبع ترسيخ قيمة علامتنا التجارية.



الضيافة اليابانية



سيتم الترحيب بالعملاء في بوتيك L-finesse من قبل موظفي الاستقبال ومساعدتهم في كل خطوة خلال زيارتهم، وتقديم خدمة الضيافة بمجموعة واسعة ومتنوعة من المشروبات، كما يشمل بوتيك L-finesse بعض المزايا الاستثنائية، كعروض الاكسسوارات والمنتجات، ومكاتب لمستشاري لكزس للتعامل الشخصي مع العملاء واستعراض أحدث الموديلات كما يتوافر للعملاء فرص سهلة وميسرة لتنفيذ معاملات البيع إذا رغب العميل بشراء سيارة لكزس.



معزز بالتكنولوجيا المتقدمة



سيلاحظ العملاء وجود شاشتي عرض رقمية أثناء تجولهم في بوتيك L-finesse، ويمتاز البوتيك أيضا بأفكار مبتكرة، حيث يوجد شاشة جدار أفقية كبيرة لعرض مقاطع الفيديو بأسلوب وأجواء لكزس الحقيقية، علاوة على ذلك، تم تثبيت شاشتين تفاعليتين لعملائنا لاستكشاف علامة لكزس التجارية وعراقتها.



كما تم تجهيز بوتيك L-finesse بوحدتي VR (الواقع الافتراضي)، حيث يتم تعريف العملاء على سيارات لكزس معززة بتجربة VR المثيرة المدعومة بمستشعرات الحركة وسماعة رأس VR.



هذه التكنولوجيا المتقدمة تمكنهم من التفاعل مع المركبات المختارة، وتغيير الألوان، والانعطاف، والدخول إلى المقصورة الداخلية، وتشغيل فيديوهات تعريفية بالمنتجات، وأكثر من ذلك بكثير.



وتهدف لكزس إلى توفير أعلى مستويات رضا العملاء باستمرار وبالتالي مطابقة المستوى المتفوق لمعايير الجودة في لكزس، ويعد هذا المسعى الأخير جزء من الالتزام المستمر من قبل الساير بتعزيز التواجد القوي لعلامة لكزس التجارية في السوق.



«L - finesse» متجر خاص بمفهوم فريد من نوعه



ذكرت بدور فيصل الساير مدير الإعلان والترويج: أن بوتيك «L -finesse» هو متجر خاص بمفهوم فريد من نوعه وليس صالة عرض عادية، فهو مكان مثير للإعجاب، حيث يمكن للزوار التعرف أكثر على علامة لكزس التجارية ومنتجاتها، فنحن نقدم تجربة حديثة مدعومة بلمسات من التكنولوجيا المتقدمة.



وأضافت: L-finesse يعدكم بتجربة فاخرة لا مثيل لها منذ لحظة دخولكم وفي جميع أرجاء البوتيك المختلفة.



.. التميز بمنتهى الفخامة



يتفوق تصميم لكزس L-finesse في إعطاء الشكل الملموس لفلسفة لكزس، فهو يوحد ديناميكية العناصر المتناقضة ظاهريا وهي: «الريادة» (leading-edge) وترمز إلى حرف «L»، و«التميز» (finesse) من خلال التوقع السلس لاحتياجات العملاء ورغباتهم التي تعتبر أساسية في فلسفة التصميم في عالم لكزس.



وتعرض المنتجات المصممة من قبل لكزس بأسلوب «البساطة الراقية» ولكن في الوقت نفسه، بطابع من «الأناقة المبهرة» فهي متطورة ومذهلة، ولكنها في الوقت ذاته تحاكي المشاعر ومتوافقة مع رغبات السائق.



«لكزس» داخل «العاصمة مول».. أحدث وجهة تسوق عائلية في الكويت



العاصمة مول هو أحدث مركز تجاري في الكويت ويقع في قلب مدينة الكويت ويجذب الزوار من جميع الفئات العمرية، ويضم العديد من المتاجر التي طال انتظارها وتتواجد في الكويت لأول مرة، مثل:



ناشيونال جيوغرافيك ألتيميت اكسبلورير، وUFC Gym، بالإضافة إلى علامة تجارية جديدة لسوبر ماركت، كما أن هناك ميزة أخرى مثيرة للاهتمام في المركز التجاري وهي بالطابق السادس، حيث لا توجد أي متاجر أو محلات، ومخصص حصريا لعشاق الرياضة لممارسة رياضة المشي في بيئة داخلية مكيفة ومريحة، وبالإضافة لمركز التسوق التجاري الكبير، فإن مشروع العاصمة مول يضم أيضا برجا للمكاتب التجارية وفندق 5 نجوم والذي سينتهي العمل به قريبا.