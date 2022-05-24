القاهرة - محمد صلاح



نشرت الفنانة هنادي مهنا عبر خاصية القصص القصيرة المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام» مقاطع فيديو أثناء تمضيتها إجازة في المالديف مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وذلك بعد نجاحها في مسلسل «مكتوب عليا» الذي شاركت به في السباق الرمضاني الماضي، في رد جديد منها على شائعات انفصالهما التي تتكرر كل فترة منذ زواجهما.

وردت هنادي على أسئلة الجمهور حول عدم وجود أحمد معها في الصور منذ فترة، ما زاد من شائعات انفصالهما، بأغنية أحمد حلمي في فيلمه الجديد «مش أنا»، إذ قالت: «جوزي مش فاضي».

وكان الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قد احتفلا بزواجهما يوم 6 نوفمبر عام 2020، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

يذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» من بطولة: أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا وعدد كبير من النجوم، وهو إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف إيهاب بليبل.