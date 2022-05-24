أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي أن بنك الائتمان اعتمد نظام ذكاء الأعمال (Business Intelligence) في تطوير أعماله وخدماته، وجعل ذلك النظام ركيزة أساسية لاتخاذ القرارات منذ عام 2017.



وذكرت الخشتي أن ذكاء الأعمال (BI) نظام يتيح إعداد البيانات واستخراج البيانات وإدارتها مما يسهم في استخلاص معلومات واقعية قائمة على أرقام الأداء، الأمر الذي يساعد الإدارة التنفيذية في اتخاذ قرارات صائبة تصب في مصلحة العمل المؤسسي وينعكس أثرها بشكل إيجابي وملموس أمام المواطنين.



وأكدت الخشتي أن نظام ذكاء الأعمال رسخ مفاهيم مهنية في بنك الائتمان وخلق ثقافة قائمة على البيانات والأرقام وساهم في تحليل الأعمال اليومية بشكل دقيق وسهل عملية إعداد التقارير الدورية الأمر الذي ساهم في تحسين أداء الموظفين وتحسين جودة الخدمات المقدمة من البنك.



وذكرت الخشتي أن نظام ذكاء الأعمال يقدم للإدارة التنفيذية البيانات في صيغة سهلة الفهم وواضحة مما أدى إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية في بنك الائتمان وأتاح للإدارة تتبع دقيق للأداء المالي وأداء الموظفين نتج عن ذلك سرعة معرفة مكامن الخلل والقدرة على معالجته واتخاذ القرار اللازم بشأنه مما ساهم في تحقيق البنك معدلات عالية في كفاءة الأداء، وانعكس على جودة الخدمات المقدمة والبيانات المقدمة ومؤشرات قياس الأداء ساهمت في زيادة نسبة خدمات البنك الإلكترونية والتي بلغت 99% وساهم أيضا في اختصار الدورة المستندية وقياس أداء فروع البنك وزيادة إنتاجيتها وجودة الأعمال المقدمة فيها.