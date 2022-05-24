أمير زكي



في واقعة وقضية لا تخلو من الطرافة وسجلت في أحد المخافر تحت مسمى عدم دفع أجرة، أقام مواطنا في جناح فندقي لمدة 97 يوما وعند الحساب ..«ماكو فلوس شنو اسوي؟».



الى ذلك قال مصدر امني لـ «الأنباء» إن المدعي انتحل صفة ديبلوماسي حسب افادة إدارة الفندق وان فاتورة الإقامة الكاملة تجاوزت الـ 10 آلاف دينار، لافتا الى أن إدارة الفندق صمتت كل هذه الفترة لما بدا على النزيل من مظاهر ثراء تتمثل في المركبة التي كان يستقلها وغيرها من الأمور الأخرى إلى جانب الصفة التي عرف بها نفسه وانه يحمل صفة ديبلوماسي.



وحول تفاصيل القضية قال المصدر لـ«الأنباء» إن مواطنا تقدم الى احد مخافر الكويت بصفته الممثل القانوني لفندق راق، مشيرا الى أن مواطنا استأجر جناحا في الفندق منذ تاريخ 16 فبراير 2022 وحتي يوم امس الاول ولم يقم بدفع الأجرة واثر البلاغ تم الاتصال على المدعو، وأفاد بأنه لا يقدر على دفع الأجرة حاليا.



وردا على سؤال حول انتحال المدعى عليه صفة ديبلوماسي، ذكر المصدر أن هذه الأقوال مرسلة من قبل إدارة الفندق وان جهات التحقيق من المؤكد أن ستناقش المواطن في هذه الجزئية، وجار اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية.