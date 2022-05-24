أعلنت جمعية الهلال الأحمر توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية وهدايا الأطفال على 150 أسرة محتاجة داخل البلاد والمسجلين في كشوفات الجمعية.



وأكد مدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بالجمعية خالد الزيد في تصريح لـ«كونا» حرص الجمعية على دعم أفراد تلك الأسر والاستمرار في تقديم كل أشكال المساعدات لهم سعيا منها لمساندتهم وإعانتهم على تحمل ظروفهم المعيشية.



وأضاف الزيد أن المبادرة تأتي امتدادا للمبادرات السابقة التي تنفذها الجمعية والتي تهدف من خلالها إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأيتام وأسر ذوي الدخل المحدود المستفيدة من خدماتها وذلك للتخفيف عنهم والوقوف بجانبهم.



وأثنى الزيد على مبادرة المجتمع الكويتي الذي عرف عنه حبه للخير في مساعدة الأسر المحتاجة والمتعففين، مبينا ان مشاريع الجمعية تنفذ ضمن خطة منظمة خصوصا التي نفذتها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك والفترة التي تعقبه.



وأشار إلى أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين والتي ستؤتي ثمارها على الفقراء والمحتاجين، مؤكدا أن عطاء الكويت لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين سواء داخل البلاد أو خارجها.