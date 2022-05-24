رئيس الوزراء وجّه بتشكيلها وأكد أهمية توفير كل الاحتياجات والسلع للمواطنين والمقيمين

5 أعضاء و5 مهام لـ «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي»

الكويت خالية من «جدري القرود» والسلطات الصحية حريصة على سلامة المواطنين والمقيمين ومتابعة تطور المرض أولاً بأول

وزير التجارة: الكويت تستورد 95% من المواد الغذائية وما يحدث من تغيرات عالمية ساهم في زيادة الطلب وقلة المعروض

عاطف رمضان - باهي أحمد

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، على أن تضع اللجنة الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأية أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.

إلى ذلك، طمأن وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان جمهور المستهلكين بأن الكويت لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية كاف ووفير. وأضاف الشريعان في تصريح لـ «الأنباء»، ان الوزارة تهتم بتوفير السلع وتراقب السوق وتعمل لحماية المستهلك، مشيرا إلى انه لا داعي للقلق مما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص نقص بعض المواد الغذائية في بعض الدول. وأشار إلى ان المواد الغذائية متوافرة وعلينا الشراء بشكل هادئ دون خوف. وكان الوزير الشريعان قد أكد على هامش افتتاح معرض هوريكا بدورته العاشرة أمس وبمشاركة نخبة من الديبلوماسيين وأصحاب الأعمال أن «الأمن الغذائي في الكويت بخير وأمان، والمواطن عندي خط أحمر». وأضاف، أن الكثير من الشركات أبدت استعدادها للتعاون لعبور الفترة المقبلة والمحافظة على سلسلة التوريد وتأمين السلع والمحافظة على الأسعار. وتابع: «دورنا كأفراد ومؤسسات أن نعمل من أجل الوطن والمواطن، وجميع الخطوات التي تتخذها الحكومة تهدف إلى الارتقاء بالوطن».

وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعا بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:

تابع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه الوضع الصحي المتعلق بانتشار (Monkeypox Virus)«جدري القرود» في عدد من دول العالم، وضمن إطار حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لتلافي انتقال هذا الڤيروس إلى الكويت، اطلع المجلس إلى العرض المرئي المقدم من كل من وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة د.بثينة عبدالله المضف، ومدير إدارة الصحة العامة د.محمد السعيدان حول التفاصيل المتعلقة بهذا المرض، والتدابير التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض ومنع انتقال العدوى، وقد أكد مجلس الوزراء خلو الكويت من أي إصابات بهذا المرض ولله الحمد، كما أكد المجلس على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن السلطات الصحية حريصة كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين ومتابعة تطور انتشار هذا المرض أولا بأول.

ومن جانب آخر، ناقش مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن العرض المرئي المقدم من وزارة التجارة والصناعة بشأن الأمن الغذائي 2022، والذي تناول شرح التفاصيل المتعلقة بارتفاع مستويات الأسعار العالمية، ودور الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار العالمية بالإضافة إلى المخاطر التي تواجه الأمن السلعي في الكويت في الوقت الحالي، في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن ڤيروس كورونا، وتأثير الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية بمجلس الوزراء تسمى «لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من (وزير التجارة والصناعة، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الكهرباء والماء)، ويعهد إليها النظر في كل الموضوعات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بالكويت، بحث المقترحات التي تقدمها الجهات المختلفة في سبيل تأمين وتعزيز وتطوير منظومة الأمن الغذائي والمائي في البلاد، الإشراف على متابعة الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع منظومة الأمن الغذائي في البلاد، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد، وضع الركائز الأساسية لتطوير وتوحيد الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن القومي المحلي، ولاسيما المتعلق بالماء والغذاء، وبحث سبل الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الغذائي بالكويت، وضع الآلية المناسبة لتلافي العواقب المحتملة أو النتائج المصاحبة لأي أزمات أو كوارث عالمية أو محلية من شأنها الإخلال بمنظومة الأمن الغذائي والمائي.

وفي ضوء الإعلان الرسمي للنتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي 2022 التي جرت يوم السبت الماضي الموافق 21/5/2022، فقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره للسلطة القضائية وكل من شارك بالعملية الانتخابية من منتسبي وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الصحة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام على جهودهم المخلصة ومشاركتهم الفعالة في الإعداد والترتيب لهذه الانتخابات التي اتسمت بالكفاءة وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي بكل سهولة ويسر، مثمنا ما تحلى به المواطنون من وعي كبير تجسد في التزامهم باللوائح والتعليمات خلال عملية الاقتراع ما عكس الوجه الحضاري للكويت.

كما عبر مجلس الوزراء عن تهنئته للسادة أعضاء المجلس البلدي الذين حازوا ثقة المواطنين، متمنيا لهم التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه وتحقيق الآمال والطموحات المعهودة على المجلس البلدي في إنجاز أهدافه وغاياته للمساهمة في تطوير البلاد.

من جانبه، قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجه بتشكيل لجنة وزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مع تأكيد سموه على أهمية توفير كل الاحتياجات والسلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بالكويت.

وأضاف المزرم في تصريح عقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس ان اللجنة الوزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي تشكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس وعضوية عدد من الوزراء المعنيين.

وذكر ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقياداتها قدمت عرضا مرئيا لمجلس الوزراء بشأن تأثر أسعار السلع على المستوى الدولي ونقص بعض إمدادات التموين.

بدوره، أكد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان ان أسعار السلع تحت رقابة وسيطرة وزارة التجارة، مطمئنا الجميع بأن توفير الأمن الغذائي من مواد تموينية وسلع ومواد أساسية لكل بيت كويتي على رأس أولويات الحكومة.

وقال الشريعان ان: «وزارة التجارة قادرة على السيطرة على التأثر في أسعار السلع محليا لكن التغيرات التي حدثت عالميا هي المؤثرة بشكل كبير على أسعار السلع اليوم وهذا الارتفاع أصاب جميع دول العالم اثر الكوارث وتداعيات الحرب».

وأوضح ان «الكويت تستورد نسبة 95% من المواد الغذائية إن لم يكن أكثر لذلك فما يحدث من تغيرات عالمية تمثلت في زيادة أسعار الطاقة وزيادة أسعار الشحن ومنع بعض الدول من تصدير منتجاتها وغيرها من العوامل جميعها ساهمت بشكل أساسي في زيادة الطلب وقلة المعروض».