أسامة أبو السعود

أصدر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م. فريد أسد عمادي قرارا بتشكيل لجنة لضبط أسعار الحج بمشاركة وزارة التجارة (إدارة حماية المستهلك) حسب قرار اللجنة العليا للحج والعمرة، حيث ستنظر هذه اللجنة في أسعار الحملات مقابل الخدمات التي يقدمها صاحب الحملة للحجاج وفقا لأسعار الخدمات الموجودة في المسار الإلكتروني بنظام الحج السعودي الالكتروني، وتتولى هذه اللجنة اعتماد أسعار الحملات بحيث لا يزيد سعر تلك الخدمات على 30% من كلفة هذه الخدمات شاملة المصاريف الإدارية والأرباح.

وصرح وكيل الأوقاف بأن اللجنة العليا للحج والعمرة اعتمدت الآلية الخاصة ببرنامج الحج الميسر المقدم من إدارة شؤون الحج والعمرة، وسيكون تسجيل الحج الميسر من خلال الرابط الإلكتروني الذي ستعلن عنه إدارة الحج والعمرة، ويتضمن برنامج الحج الميسر الخدمات الأساسية كالسكن في عمارة مفروشة وتوفير الوجبات بنظام البوفيه وتوفير باصات النقل بين المشاعر حديثة حسب الاشتراطات المقررة وتجهيز مخيمات منى وعرفات ومزدلفة وتوفير تذاكر القطار والاستقبال والتوديع في المطار مع توفير تذاكر الطيران. كما وافقت اللجنة العليا للحج والعمرة على آلية تسجيل الحجاج، على أن يتم تسجيل الحجاج من خلال حملات الحج وتسجيل حجاج حملات الحج الميسر عن طريق الموقع، علما بأن شروط تسجيل الحجاج سواء عن طريق حملات الحج او عن طريق الموقع الإلكتروني ستكون وفق الآتي: أن يكون الراغب في أداء الحج كويتي الجنسية لم يسبق له الحج، وأقل من (65) عاما، وأن يكون محصنا حسب اشتراطات وزارة الصحة السعودية.