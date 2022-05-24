توقع الخبير الفلكي عادل المرزوق أن تبدأ سرعة الرياح تخف مع الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، مع ترسب الغبار تدريجيا بدءا من مساء أمس، لكنه يكون غبارا خفيفا وعالقا في الجو، مضيفا أن سرعة الرياح من المتوقع أن تكون بين 15 و25 كلم/ س في نهار اليوم الثلاثاء بعد أن وصلت سرعتها أمس الاثنين في بعض المناطق إلى 60 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن درجات الحرارة من المحتمل أن تنخفض لتصل إلى 37 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف في عمق المنخفض الجوي، ليكون بين 1004 و1006 مليبار وأن يكون الجو بداية من فجر اليوم الثلاثاء أفضل كثيرا من أمس الاثنين، والرياح ستكون خفيفة فيه.

وكانت عاصفة ترابية شديدة قد ضربت البلاد أمس محملة بالغبار الأحمر الذي كان يسمى في الماضي «الطوز»، مصحوبة برياح شمالية غربية زادت سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وانعدامها في بعض المناطق.

وتسببت العاصفة الترابية الشديدة في توقف حركة الملاحة الجوية بمطار الكويت الدولي، وقامت إدارة الطيران المدني بإعادة جدولة مواعيد الرحلات حتى تحسنت الرؤية.

وقال المرزوق في تصريح له حول حالة الجو أمس: كما توقعنا، فقد هبت على البلاد الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها على 45 كلم/س، وهي عاصفة محملة بالغبار الأحمر والذي كان يسمى في الماضي «الطوز»، مناشدا الجميع البقاء في المنازل وعدم الخروج منها وإغلاق كل نوافذ البيت حتى نهاية العاصفة.

وأوضح أن هذا الغبار الأحمر، أو هذا الطوز، جاء نتيجة أولا لتجفيف منطقة الأهوار وتقليص مساحتها وسط العراق، وثانيا قلة الأمطار بشكل كبير هذا العام، الأمر الذي أدى إلى انعدام الغطاء النباتي في هذه المنطقة، والذي كان يؤدي إلى تماسك التربة وعدم تطايرها في الهواء مع أي رياح نشطة تهب على هذه المنطقة، مضيفا أنه بسبب ارتفاع درجة الحرارة العالية في هذه المنطقة التي وصلت إلى 46 درجة مئوية تكون منخفض جوي عميق تبلغ قوته أدنى من 950 مليبار متمركز حاليا في منطقة وسط العراق وتحديدا جنوب مدينة بغداد وممتدا إلى منطقة شمال الخليج العربي وإلى الغرب من وسط العراق إلى شمال شرق شبه الجزيرة العربية وتحديدا جنوب رفحة وإلى الجنوب منها.

وبين أن عاصفة الغبار الأحمر، أو «عاصفة الطوز» كما كانت تسمى في الماضي، أدت إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية ووصلت إلى أقل من 750 مترا كما توقعنا نهار أمس.

ومع بدء تلك العاصفة بعد ظهر أمس سارعت وزارة الداخلية إلى دعوة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، منبهة إياهم إلى عدم التردد في الاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ: 112 لتقديم المساعدة الأمنية أو المرورية.

كما دعت مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على الرقم: 1880888 قبل نزول البحر والاتصال عند التعرض لأي ظرف طارئ أثناء التواجد في البحر أو عند الحاجة لتقديم المساعدة.

وفي الوقت ذاته، ومع كثافة الغبار أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أمس توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتا في تمام الساعة 2.20 ظهرا بالتوقيت المحلي للكويت بسبب موجة الغبار التي تشهدها البلاد حاليا، وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي في تصريح لـ «كونا»، إنه تمت إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية فور تحسن الرؤية.