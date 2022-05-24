أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع ضرورة توحيد الجهود والبرامج الشبابية على مستوى جامعة الدول العربية؛ لكي نرتقي بالشباب في الثورة الصناعية الرابعة ونكون عامل بناء في هذا التطور. وقال الربيع على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ان الكويت طرحت من خلال الاجتماع العديد من الموضوعات منها تهيئة الشباب بمجال الحوسبة السحابية ومبرمجي الشبكات ومطوري الأعمال الإدارية، بالإضافة إلى عرض دراسة لسوق العمل متعلقة بالوظائف ومشروع «صناع العمل» التنموي، فضلا عن عدد من الموضوعات ذات الصلة بريادة الأعمال والمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وأوضح أن الثورة التكنولوجية تحتاج لكوادر شبابية فنية متمكنة من العمل في «السحابة الإلكترونية» وقادرة على العمل والتطور، لافتا إلى أهمية تشجيع الشباب العربي على التمكين من البرامج والمشاريع والخدمات لبناء قدراتهم وتعزيز مساهمتهم الاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى شباب مبدع ومنتج شريك في الريادة لوطنه.