القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



استقر مجلس ادارة النادي الاهلي على رئاسة محمود الخطيب لبعثة فريق كرة القدم الى الدار البيضاء، لأداء مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 30 مايو الجاري امام فريق الوداد المغربي، رغم تحفظات ادارة الاهلي على إقامة النهائي في المغرب للمرة الثانية على التوالي، واعتراضه رسميا على ذلك وتصعيد شكواه الى المحكمة الرياضية الدولية (الكاس)، ضد قرارات الاتحاد الافريقي، مع التأكيد ان الاهلي سيلعب المباراة أمام الوداد بين الأشقاء المغاربة، دون انتظار لحكم المحكمة.



كما استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على موعد السفر إلى المغرب غدا الاربعاء، وقد سبق الفريق مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.. كما قررت ادارة الاهلي المشاركة بمبلغ 3 آلاف جنيه لكل من يريد السفر لمساندة الاهلي في مباراة النهائي، في رحلة اليوم الواحد.



وكانت رابطة اندية الدوري المصري قد وافقت على تأجيل مباراة الاهلي مع ايسترن كومباني، بناء على طلب الاهلي، حتى يتفرغ لمهمته الافريقية.



ومحليا اقتنص الاتحاد السكندري فوزا ثمينا من ضيفه بيراميدز بنتيجة 1-0، بستاد الإسكندرية في الجولة الـ20 للدوري.



سجل الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد الهدف الوحيد في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.



ورفع الاتحاد رصيده بقيادة مدربه عماد النحاس إلى 22 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس عند 39 نقطة في المركز الثاني.



كما اكتسح فريق سيراميكا ضيفه المقاصة بنتيجة 4/1، وسقط المصري البورسعيدي امام فيوتشر بهدف دون مقابل، بينما تعادل الاسماعيلي والبنك الاهلي 2/2. وتقام اليوم مباراة وحيدة في ختام الجولة 20 تجمع بين فريقي انبي وغزل المحلة.



فرج ونور بطلا العالم للإسكواش



من جانب آخر توج علي فرج، لاعب المنتخب المصري للإسكواش ونجم وادي دجلة بلقب بطولة العالم للفردي التي احتضنتها مصر، خلال الفترة من 13 حتى 22 مايو الجاري.



وحصد «فرج» اللقب، عقب فوزه على زميله بالمنتخب المصري ونجم نادي هليوبوليس، محمد الشوربجي، بنتيجة 3 - 2.



كما توجت نور الشربيني عقب فوزها على زميلتها بالمنتخب نوران جوهر، بنتيجة 3 - 1.