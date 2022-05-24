رفع منتخبنا الوطني للجمباز الإيقاعي للفتيات رصيده إلى 8 ميداليات ملونة في بطولة إسطنبول الدولية، بعد إحرازه ميداليتين فضية وبرونزية في اليوم الثالث والختامي عبر اللاعبتين نور الرزيحان ولامار الفودري.



وحققت الرزيحان (من مواليد 2009) المركز الثاني في مسابقة الطوق، فيما احتلت اللاعبة نفسها المركز الرابع في مسابقة الصولجان والمركز الخامس في الترتيب العام بمشاركة 14 لاعبة، فيما أحرزت الفودري (من مواليد 2011) المركز الثالث في مسابقة الطوق والمركز الرابع في مسابقة الكرة والمركز الخامس في الترتيب العام بمشاركة 16 لاعبة.



وكان المنتخب الوطني حقق خلال اليومين الأولين من البطولة 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، فيما منحت لجنة الحكام في البطولة اللاعبة نبيلة الخرافي لقب «Miss Unique» بعد أدائها الجميل والمتميز.



وفي ختام منافسات البطولة عبر رئيس اتحاد اللعبة فهد الصولة عن فخره واعتزازه بإنجاز بطلات المنتخب اللواتي أثبتن أنهن على قدر المسؤولية رغم صغر سنهن، مضيفا أن الهدف الأهم من المشاركة في البطولة هو تطوير مستوى اللاعبات وتوفير فرص الاحتكاك والمنافسة مع لاعبات من دول متقدمة في لعبة الجمباز الإيقاعي.