الدوحة - فريد عبدالباقي



يصل النجم البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم من أجل حضور النهائي العالمي لـ «نيمار جونيورز فايف» الذي تستضيفه الدوحة للمرة الأولى بساحة الاحتفالات بالمدينة التعليمية وسط مشاركة 57 فريقا من 34 دولة.



وتنطلق المنافسات بمرحلة المجموعات على أن تقام مراحل الإقصاء في الـ 7:30 مساء اليوم، حيث سيقوم نيمار بتتويج فريقين جديدين لعامي 2021 و2022، في فئتي الفرق المختلطة والسيدات.



من جانب آخر، نفى المدرب الإسباني لنادي الوكرة ماركيز لوبيز، وجود رغبة قوية من إدارة نادي السد القطري لتولي مهمة تدريب فريقه الكروي اعتبارا من الموسم المقبل، خلفا لمواطنه خافيير غراسيا الذي انتهى تعاقده مع السد بنهاية الموسم المنصرم.



وقال ماركيز انه سعيد بتواجده مع فريق الوكرة منذ 3 سنوات، مشيرا الى أنه يتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال الموسم المقبل والذي يعتبر تحديا كبيرا له بعد نجاحه في قيادة الوكرة لتحقيق المركز الثالث في الدوري القطري.



وكشف ماركيز أنه مستمر مع الوكرة لمدة موسمين قادمين.



وحول حصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري القطري، قال ماركيز ان هذا الأمر لا يحسب لي فقط ولكن للجميع داخل نادي الوكرة بداية من مجلس الإدارة والجهاز الفني والطبي واللاعبين وكل من يعمل من أجل الفريق، وأعتقد أن المستويات والنتائج التي قدمها الفريق خلال منافسات الموسم الماضي تعكس حجم الجهود المبذولة وكفاءة لاعبي الوكرة وإصرارهم على تقديم الأفضل.



وكان المدرب ماركيز لوبيز قد تفوق على المدرب القطري للنادي العربي يونس علي، والمدرب البرتغالي لنادي الدحيل السابق لويس كاسترو، حيث حصل على جائزة أفضل مدرب في الموسم بعد أن حصد أعلى نسبة من الأصوات بلغت 71.11%.