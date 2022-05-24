وجهت ثلاثة اتهامات إلى كورت زوما مدافع فريق ويستهام الانجليزي، بعد ظهور مقطع مصور له في شباط/فبراير الماضي وهو يركل ويضرب قطته.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه من المقرر أن يمثل اللاعب الفرنسي الدولي كورت أمام القضاء إلى جانب شقيقه يوان خلال جلسة استماع أولية.

وتفيد المزاعم بأن يوان زوما هو من صور الواقعة، ووجهت له تهمتين بمساعدة كورت زوما على ارتكاب الجريمة أو تحريضه عليها أو المشورة عليه بها أو استدراجه لارتكابها.

ووجهت إلى زوما تهمتي إلحاق معاناة غير ضرورية لحيوان محمي في السادس من شباط/فبراير العام الجاري لركله القط في المعدة وضربه على الرأس.

كما يواجه كورت اتهامات بعدم اتخاذ خطوات معقولة لحماية الحيوان من الألم أو المعاناة أو الإصابة أو المرض.

وقام ويستهام بتغريب لاعبه بسبب الواقعة وقدموا تبرعات لتسع جمعيات خيرية معنية بالرفق بالحيوان في بريطانيا وخارجها.