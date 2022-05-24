سجل عدد الولادات ازديادا طفيفا سنة 2021 في الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، بحسب بيانات موقتة نشرتها السلطات الصحية الأميركية الثلاثاء.

وسجلت البلاد ثلاثة ملايين و659 ألفا و289 ولادة العام الماضي، أي بازدياد يقرب من 1% مقارنة مع 2020، على ما أفاد المركز الوطني للإحصائيات الصحية.

ومنذ 2014، لم يكف عدد الولادات عن التراجع بمعدل 2% سنويا، حتى أن التراجع وصل إلى 4% في 2020.

ويعكس التراجع المسجل في 2020 بلا شك تبعات جائحة كوفيد-19، وفق السلطات الأميركية، رغم أنه ينسجم مع منحى في أساسه.

وقد يكون الأزواج الذين أجلوا إنجاب أطفال موقتا عام 2020 بسبب الجائحة قد ساهموا في ارتفاع النسبة مجددا في 2021.

كما أن معدل الخصوبة عام 2021 بلغ 1,66 طفل لكل امرأة، بارتفاع نسبته 1% مقارنة بالعام السابق الذي شهد أدنى المعدلات التاريخية.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، لا يزال معدل الخصوبة هذا أدنى بكثير من ذلك اللازم لتجدد الأجيال (2,1 طفل لكل امرأة) والذي لم تعد تحققه الولايات المتحدة منذ سنة 1971.

ولدى المراهقات بين سن 15 عاما و19، بلغ معدل الولادات مستوى منخفضا تاريخيا جديدا عند 14,4 ولادة لكل ألف امرأة (بتراجع 6% عن العام 2020).

وتراجع معدل الولادات لهذه الفئة العمرية بنسبة 65% منذ 2007، وهو آخذ في التراجع مذاك، وفق المركز الوطني للإحصائيات الصحية.

إلى ذلك، ازداد معدل ولادات الخدّج بنسبة 4% سنة 2021 مقارنة بالعام السابق، وبلغ أعلى مستوى له منذ 2007.