أعلنت شركة "سيمنز إنرجي" الهندسية اليوم الثلاثاء أنها تخطط لإجراء إعادة هيكلة، من أجل تحقيق انسيابية في الإدارة واتخاذ القرارات.

وبداية من تشرين الأول/أكتوبر، سيتم تقسيم قطاع الغاز والطاقة السابق إلى ثلاثة مجالات أعمال.

وستكون خدمات الغاز هي الأكبر بين مجالات الأعمال الجديدة، بمبيعات بنحو تسعة مليارات يورو (6ر9 مليار دولار)، وتتضمن أنشطة الغاز والتوربينات البخارية الضخمة والخدمات ذات الصلة.

وسيلي ذلك تقنيات الشبكات، والتي تصل مبيعاتها لـ 8ر5 مليار يورو، من أنشطة نقل الكهرباء وتخزين الطاقة.

أما أصغر مجال أعمال فسيكون التحول الصناعي، بمبيعات تبلغ 9ر3 مليار يورو. ويركز هذا المجال على تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عمليات صناعية مثل الأتمتة والتوربينات البخارية وآلات الضغط.

كما سيتم ضم أقسام اللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات معا.

يأتي هذا الإعلان بينما تواجه الشركة أوقاتا صعبة، فقد أعلنت مؤخرا عزمها شراء كافة أسهم جاميسا لطاقة الرياح المتعثرة التابعة لها وسحبها من سوق الأسهم.

ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء بعض مستويات الإدارة في الشركة إلى تسريع عمليات اتخاذ القرار.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن موظفيها الذين ستشملهم إعادة الهيكلة سيتم تكليفهم بمهام أخرى داخل الشركة.