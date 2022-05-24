أكدت وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح، أهمية العمل كفريق واحد مع منظمة الصحة العالمية لتحقيق الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 في التحضير للجوائح المقبلة بدءا بالإبلاغ بسرعة وشفافية عن أي وضع صحي مثير للقلق، وآخرها مرض التهاب الكبد الحاد والوخيم المجهول المصدر لدى الأطفال وجدري القرود.

وقالت الصالح - في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 75 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، حيث ترأست وفد المملكة، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - "إن الصحة والسلام وجهان لعملة واحدة، ولابد لنا كقادة في مجال الصحة أن نسعى لتحقيقهما معاً من خلال تنفيذ البرامج التي تحقق الإنصاف وإدماج الجميع، وأن ندعم تبنّي المبادرات المعزّزة لحقوق الإنسان، ونتكاتف من أجل إقامة الشراكات لمعالجة الظروف التي تؤدي لأي شكل من أشكال عدم المساواة".

وأشادت وزيرة الصحة البحرينية بمبادرة الصحة العالمية من أجل السلام المعروضة على جدول أعمال الجمعية، داعية كافة الدول إلى تبني أدوارها وتسخير أدواتها لتحقيق الصحة والسلام معاً.

ويتضمن جدول أعمال الدورة تصميم السياسات الخاصة بالنظم والخدمات الصحية وتسليط الضوء على القضايا الصحية العامة والاستجابة والتأهب للطوارئ ومن ضمنها ملف جائحة كورونا.