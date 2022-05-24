جمع صندوق صحة عالمي ثُلث 18 مليار دولار يقول إنها ضرورية لمعالجة الانتكاسات الناجمة عن جائحة كورونا ولمكافحة الإيدز والملاريا والسل.

وأعلن الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا أول تعهد له من القطاع الخاص على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الثلاثاء.

فقد تعهدت مؤسسة كوميك ريليف الخيرية الأمريكية بتقديم عشرة ملايين دولار والتزمت مؤسسة بيل وميليندا جيتس بتقديم 20 مليونا.

وحدد الصندوق هدفا لجمع 18 مليار دولار بين 2024-2026.

وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي سيستضيف مؤتمرا قادما، إلى التزام واشنطن بتقديم ستة مليارات دولار.

وقال بيتر ساندز، المدير التنفيذي للصندوق، إن الاضطرابات في الرعاية الصحية الناجمة عن كوفيد-19 بجميع أنحاء العالم شهدت تراجعا في فحوص وعلاج الأمراض الفتاكة الثلاثة.

وأضاف ساندز في تصريحات لرويترز "الحقيقة هي أن الحاجة لدحر هذه الأمراض لن تختفي. إنها تزداد سوءا".

وتغيرت بيئة المانحين بشكل كبير منذ عام 2019، عندما حقق الصندوق هدفه بجمع 14 مليار دولار.

وقال ساندز إن الجائحة والحرب في أوكرانيا والأوضاع الاقتصادية غير المواتية بشكل متنام تؤثر على الاستثمار. وتمر الحكومات بمرحلة انتقالية عندما يتعلق الأمر بمخصصات الميزانية لكوفيد-19 وبعضها يخصص الآن أموالا لمساعدة أوكرانيا.

كما تأثرت تبرعات القطاع الخاص بخسائر السوق في الآونة الأخيرة.

وأضاف ساندز "إنه وقت صعب لجمع مبالغ مالية كبيرة".