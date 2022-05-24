بدأ في العاصمة العمانية مسقط أمس معرض "كومكس للتكنولوجيا" بعد توقف دام عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويركز المعرض، والذي يستمر ثلاثة أيام، على التحول الرقمي من خلال المبادرات المتخذة نحو تحويل مسقط لعاصمة رقمية عربية، بحسب رئيس وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عمان 2040" خميس الجابري.

وقال الجابري، في تصريحات عقب الافتتاح، إن المعرض يحظى بمشاركة واسعة تقدم أحدث التقنيات المتطورة التي تنسجم مع توجهات سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي الذي أطلق برنامجا وطنيا خاصا به، ركز بشكل كبير على التحول الرقمي الحكومي.

وأضاف أن "سلطنة عمان تركز من خلال البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات على الاستثمارات في المجالات التقنية وتعزيز جاذبية السلطنة لكبرى الشركات العالمية في هذا المجال الذي سينعكس إيجابا على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، كما سيسهم في توفير فرص عمل نوعية تستوعب خريجي التخصصات التقنية من الباحثين عن عمل".

من جهته، قال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية علي الشيذاني إن المعرض جاء بالتزامن مع اختيار مسقط عاصمة عربية رقمية لعام 2022، مشيرا إلى أنه يشهد مشاركة جيدة من المؤسسات الحكومية لاستعراض خدماتها الإلكترونية.

وأوضح أن المعرض يركز على الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الناشئة، حيث حظي بمشاركة أكثر من 40 شركة ناشئة تقدم العديد من التطبيقات والمنتجات في مجال التحول الرقمي.

ويستضيف المعرض أجنحة للمؤسسات الحكومية والشركات لعرض إنجازاتها في التكنولوجيا ولمشاركة خططها ضمن "رؤية عمان 2040".

وتقام هذه النسخة من المعرض حضوريا وعبر الاتصال المرئي.

وكانت سلطنة عمان قد قررت رفع جميع التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مسبقا بسبب جائحة كورونا في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة، مع التأكيد على "التمسك بالثقافة الصحية الوقائية".