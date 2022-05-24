أعلنت وزارة السياحة والرياضة في تايلاند أنه تم تسجيل وصول 293 ألفا و350 سائحا للبلاد خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزارة أن السياحة الوافدة في نيسان/أبريل هذا العام تشكل قفزة هائلة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي عندما، تم تسجيل وصول 8529 سائحا.

وشكل سائحو أوروبا النسبة الأكبر من عدد السائحين الذين زاروا تايلاند، بواقع 115 ألفا و91 زائرا، يليهم الزائرون من شرق أسيا (86 ألفا و270 سائحا).

وأظهرت بيانات الوزارة أن تايلاند استقبلت أيضا في نيسان/أبريل 23 ألفا و281 سائحا من الأمريكتين و31 ألفا و831 سائحا من جنوب أسيا.