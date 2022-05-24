يعتزم بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس تعيين حوالي 1300 مستشار جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، كجزء من استراتيجية تستهدف زيادة قيمة الأصول التي يديرها قطاع إدارة الأصول لديه إلى تريليون دولار.

وقالت جنيفر بيبسزاك الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع خدمات المصرفية الاستهلاكية والمجتمعية خلال مؤتمر للمستثمرين إن التعيينات الجديدة سترفع إجمالي عدد المستشارين الماليين لدى البنك من 4700 إلى 6000 مستشارا. وأضافت أن البنك عين منذ 2017 حتى الآن 1100 مستشار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كريستين لميكاو يدير وحدة الخدمات الاستشارية في إطار قطاع الخدمات الاستهلاكية، وهي واحدة من مبادرات النمو الرئيسية التي عرضها البنك على المستثمرين اليوم.

وقال البنك إنه أضاف حوالي 130 مليار دولار إلى الأصول التي يديرها من خلال المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم منذ .2017

جاءت تصريحات بيبسزاك عقب تصريحات جامي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك في وقت سابق اليوم والتي قال فيها إن "سحب العاصفة" التي تتجمع في سماء الاقتصاد الأمريكي حاليا قد تتبدد خلال الفترة المقبلة رغم استمرار احتمال حدوث ركود اقتصادي.