القاهرة - سامي عبدالفتاح



تأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر (موسم 2020/2021) بعد تغلبه على فريق أسوان 2-1، عقب سيناريو غريب كاد يطيح بالفريق الأبيض خارج البطولة، لولا الحارس محمد عواد الذي تصدى لضربتي جزاء لفريق أسوان في الشوط الثاني.



وشهد السيناريو نفسه، تقدم فريق أسوان، الذي يلعب في القسم الثاني بهدف في الدقيقة 9 عن طريق محمد ناجي جدو، ولكن تعادل محمود علاء للزمالك في الدقيقة 33، ثم أضاف يوسف إبراهيم أوباما هدف الفوز في الدقيقة 36.

ومن المقرر ان تقام المباراة النهائية للكأس يوم 21 يوليو المقبل، بانتظار الطرف الآخر المنافس في هذا النهائي.

وفي سباق الدوري حقق فاركو التعادل السلبي مع الجونة ضمن الجولة 20 لمسابقة الدوري. ورفع فاركو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

من جانب آخر، رمى البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بالكرة في ملعب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، في مسألة رحيله عن تدريب منتخب مصر، بعد ضياع فرصة الفراعنة في التأهل لمونديال قطر 2022.

وقال كيروش في تصريحات بأول ظهور تلفزيوني بقناة الحياة المصرية، انه رحل بعد ان وجد عدم احترام له والجهاز المعاون من مجلس علام، مستشهدا بمساعديه وائل جمعة وضياء السيد ومحمد شوقي والحضري. مضيفا انه يتمنى ان يعلن جمال علام رئيس الاتحاد المصري الأسباب الحقيقية لرحيله عن منتخب مصر.

وختم كيروش تصريحاته بقوله: «النتائج وأداء اللاعبين تتحدث عن جهدي والجهاز المعاون مع المنتخب المصري، والجماهير بشكل عام أبدت سعادتها وفخرها بالفريق».