الرياض ـ خالد المصيبيح



وسط حضور جماهيري تجاوز 60 ألف متفرج معظمهم من أنصار نادي الاتحاد السعودي كانوا ينتظرون إعلان فوزه بلقب الدوري السعودي، رفض الهلال حسم اللقب وقرر تأجيله الى نهاية المسابقة عبر ثلاث جولات متبقية، وذلك بعد فوز الهلال على الاتحاد 3-1.



وجاءت المباراة مثيرة وقوية لم تخب معها ظنون الحضور، وبدأت بتبادل هجومي مبكر من الطرفين، واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للهلال تم إلغاؤها بعد رجوعه لتقنية «الفار»، بعدها بدقائق احتسب للاتحاد ضربة جزاء سجل منها البرازيلي رومارينهو هدف الاتحاد الأول، إلا أن الهلال عاد بعد خمس دقائق فقط وأدرك التعادل عن طريق لاعبه البرازيلي ميشايل.



واتضحت مع بداية الشوط الثاني رغبة الهلال في الفوز من خلال النهج الهجومي، حيث أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني من تسديدة محكمة من خارج منطقة الجزاء، وعاد مرة اخرى البرازيلي ميشايل وسجل الهدف الثالث الذي ألقى بظلاله على الاداء الاتحادي ودانت السيطرة للهلال حتى النهاية.

وتبقى للفريقين ثلاث مباريات يحتاج الاتحاد الى سبع نقاط منها من أجل حسم اللقب دون النظر لما يحققه الهلال، حيث سيلعب الاتحاد أمام الطائي والاتفاق والباطن، فيما سيواجه الهلال أبها والفتح والفيصلي.