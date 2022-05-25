وقعت شركة العيد للأغذية عقد استحواذ بنسبة 50% مع شركة برانش لتحضير الوجبات الغذائية الجاهزة لتعزيز مكانتها في السوق المحلي، ووضع خطط للتوسع في بيع وتوزيع وتسويق منتجاتها رقميا وتقليديا.



وتحوي شركة برانش علامات غذائية مبتكرة تدار بمقاييس تشغيلية خاصة تحاكي في تفاصيلها مبدأ عولمة النكهات وتصنف في 5 خطوط إنتاج أساسية وهي أولا «إكس أوو ستريت فوود» الذي يقدم تشكيلة متنوعة من أطباق الشارع حول العالم بجودة عالية، و«كومو» الذي يتميز بقائمة من المأكولات الإيطالية للحفلات والمناسبات الخاصة، و«فيرين» وهو خط إنتاج مخصص للمخبوزات بأنواعها الخالية 100% من الغلوتين، و«زرشك» للمأكولات التقليدية الإيرانية بنكهات عالمية خاصة، وأخيرا خط إنتاج برانش الذي يقدم خيارات متنوعة من المشروبات والوجبات الصحية المتوازنة والتي تستهدف شريحة محددة من العملاء الذين يبحثون عن الأغذية المحضرة بمقاييس صحية سليمة ومذاق مثالي في أوقات انشغالهم بالعمل.



وأعرب المؤسس والمدير العام لشركة برانش لتحضير الوجبات الغذائية الجاهزة عبدالعزيز الفهد عن سعادته بالشراكة مع شركة العيد للأغذية التي ستدعم انتشار الفكر الجديد والمتخصص للأطباق والمأكولات الخاصة بالشركة والذي يبلور سنوات من العمل والدراسة والتقييم للمواد الأولية المستخدمة في مطبخ الشركة وخطوات التحضير، واحتياجات العملاء مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم لتطوير الأطباق التابعة لكل علامة من العلامات التابعة للشركة، مؤكدا على إن ارتباط شركة برانش باسم العيد للأغذية سيمنحها فرصة للانطلاق والتطور لتنال المكانة التي تستحقها في السوق.



بدوره، ثمن مدير التطوير التجاري في شركة العيد للأغذية عبدالله الغانم الشراكة والاستحواذ الجزئي مع شركة برانش، مشيرا إلى انها خطوة ستنعكس إيجابيا على طموح الشركة في الدخول بخطوط إنتاج جديدة وتنويع الخدمات للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين، موضحا انها تتوافق مع توجه الشركة نحو تقديم منتجات جديدة بأفكار مبتكرة، تلائم التوجهات والصيحات الغذائية العصرية والمتغيرة وتدعم جهودها للدفع قدما بالمشاريع الواعدة والمتميزة لتحقيق الاستفادة القصوى من أعمالها المتفوقة واستثمار خبراتها للانتشار والتوسع محليا وإقليميا.