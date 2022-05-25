عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة عن إعفاء الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» من سداد رسوم فرق الشريحة في المدارس الخاصة الأهلية العربية والنموذجية بجميع مراحلها التعليمية، مؤكدا ان «التربية» تتحمل بالتعاون مع بيت الزكاة سداد فرق الشريحة لجميع الطلاب المشمولين برعاية الصندوق الخيري للعام الدراسي الحالي 2021/2022 من المقيمين بصورة غير قانونية.



وقال الحويلة في تصريح صحافي أمس إنه في إطار حرص الكويت ممثلة في وزارة التربية على التخفيف من معاناة أبنائها الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية قامت اللجنة المختصة بالإشراف على أعمال الصندوق الخيري بتوفير الدعم المالي بالتنسيق مع بيت الزكاة بموجب اتفاقية التعاون بشأن سداد فرق الشريحة لطلاب المدارس العربية الأهلية «شريحة أ»، والنموذجية المشمولين برعاية الصندوق الخيري والبالغ عددهم 9318 طالبا وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.



وثمن الدور المجتمعي الذي يقوم به بيت الزكاة ودعمه في سداد رسوم فرق الشريحة لـ 7138 طالبا من المقيمين بصورة غير قانونية، مشيرا الى أن الوزارة تحملت من ميزانية الصندوق الخيري سداد رسوم فرق الشريحة لباقي المتعلمين الآخرين من ذات الفئة والبالغ عددهم 2180، تحقيقا لمبدأ المساواة بين جميع الطلبة، موضحا أن الكويت بمختلف مؤسساتها حريصة على تجسيد ثوابتها الراسخة في التعامل الإنساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها الطيبة انسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي عبر تاريخه.