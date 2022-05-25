أسامة دياب



أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي الوزير المفوض حمد المشعان وجود أكثر من 10 اتفاقيات تم توقيعها بين الكويت وجورجيا، مشيرا الى أن تيسير رحلات طيران للخطوط الجوية الكويتية والجزيرة بين البلدين يعكس قوة العلاقات السياحية، لافتا الى الاحتفال بمرور 30 عاما على إقامة العلاقات الديبلوماسية مع جورجيا هذا العام.



وقال المشعان في تصريحات للصحافيين على هامش الاحتفال الذي أقامته سفارة جورجيا بمناسبة عيد الاستقلال ومرور 30 عاما على اقامة العلاقات الديبلوماسية أول من أمس، أن إعفاء الكويتيين الراغبين في زيارة جورجيا من التأشيرة يعد أمرا ايجابيا وقويا سيعزز من فرص القطاع الخاص في الاستثمار بجورجيا، فهي بلد مستقر ونتمنى لهم دوام التوفيق والازدهار.



بدوره، أشار سفير جورجيا لدى البلاد كونستانتين جغينطي إلى تطور العلاقات بين البلدين بشكل متزايد ولافت، وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية والتعاون في المنظمات الدولية الرائدة فهي في تطور باستمرار وبنجاح، مثمنا دعم الحكومة الكويتية المستمر ودورها في ذلك.



وأعرب جغينطي عن امتنانه للكويت على التزامها بمبادئ الأمم المتحدة التي تتعلق باستقلال وسلامة أراضي وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مضيفا: اننا نتعاون في دعم ترشيحات بعضنا البعض في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة، آملا أن تتعزز العلاقات السياسية وغيرها بين بلدينا نتيجة للزيارات الرفيعة المستوى المقبلة.



وحول العلاقات الاقتصادية والثقافية الثنائية وبين شعبي الكويت وجورجيا، قال إنها شهدت تطورا لاسيما منذ أن بدأ تسيير رحلات مباشرة بين البلدين على متن شركتي طيران «الجزيرة» و«الخطوط الكويتية»، وبداية الشهر الجاري سيرت شركة الطيران الجورجية رحلات إلى الكويت، وأتيحت الفرصة للعديد من مواطني الكويت لقضاء عطلة عيد الفطر في بلادنا، آملا توسيع التعاون بين هيئة الاستثمار الكويتية ووكالة الاستثمار الجورجية.



وتابع: مكنتنا الرحلات الجوية المباشرة من تطوير العلاقات ليس فقط في السياحة، ولكن بمجالات الأعمال والتجارة والتعليم والتوجهات الثقافية، لافتا إلى أن الأساتذة والمعلمين الجورجيين يعملون بنجاح في مؤسسات التعليم العالي بالكويت منذ فترة طويلة، بينما يدرس الطلاب الجورجيون اللغة العربية.



وتحدث عن معرض لوحات أقيم بالمناسبة قائلا: المعرض دليل واضح على العلاقات الثقافية بين بلدينا، حيث أنجزت هذه الأعمال فنانات كويتيات خلال زيارتهن إلى جورجيا، والتقين أيضا زملاءهن الجورجيين ونأمل أن نتمكن من رؤية معرض لأعمالهن في الكويت مستقبلا.